Лондон, , 05:21 — REGNUM Правительство Великобритании намерено отменить на территории страны действие значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Об этом 12 сентября сообщает газета The Sunday Telegraph.

По данным издания, в настоящее время в кабмине готовятся предложения, которые, в случае их принятия, ограничат действие законодательства о правах человека в отношении беженцев и мигрантов — тех областях, где судебные органы явным образом «перестарались» с его применением. Корректировка исключений из закона о правах человека 1998 года, по мнению авторов изменений, должна поправить дело с миграционной ситуацией, закрыв в законодательстве лазейку, позволяющую избегать депортации. Одновременно военнослужащие Великобритании будут защищены от обвинений в связи с их деятельностью за рубежом.

Газета подчёркивает, что Брюссель требует от Лондона и после выхода из Евросоюза продолжать следовать закону о правах человека и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому подобные планы правительства могут усугубить и так труднопреодолимые противоречия страны с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный иск может быть подан в Европейский суд со стороны ЕС в отношении британских властей, если будет принят законопроект, рассматриваемый британскими парламентариями и касающийся внутренних рынков.

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