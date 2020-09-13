Чита, , 04:52 — REGNUM Сегодня, 13 сентября, в Забайкальском крае приступили к работе 424 участковых избирательных комиссий в 27 районах края: начался решающий день выборов в органы местного самоуправления.

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Как сообщает краевой избирком, всего состоится 281 избирательная кампания, планируется к замещению 1713 мандатов: три избирательные кампании по выборам глав муниципальных районов (Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский районы); 99 избирательных кампаний по выборам глав городских и сельских поселений; три избирательные кампании по выборам депутатов в представительные органы муниципальных районов (дополнительные выборы депутатов Совета муниципального района «Красночикойский район» Совет муниципального района «Могойтуйский район», Совет муниципального района «Могочинский район»), всего мандатов — 33;176 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений, всего мандатов — 1578.

Как уже сообщало ИА REGNUM, муниципальные выборы в Забайкалье пройдут в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса: на 12 сентября общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе составляет уже 5129 человек, причём 63 из них добавились только за последние сутки. Общее количество летальных случаев — 62.

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