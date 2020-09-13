Биробиджан, , 04:51 — REGNUM В Еврейской автономной области явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 10:00 13 сентября составила 59,49%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Жители Еврейской АО показали высокую явку на выборы губернатора в дни досрочного голосования — 11 и 12 сентября проголосовали 73 360 избирателей, что составляет 57,89%. Активнее всего голосовали жители Смидовичского района — за два дня свои голоса отдали 14 339 избирателей или 75,57%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае в единый день голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей на 12:00 по местному времени (03:00 мск) составила 29,18%.