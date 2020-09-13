Барнаул, , 04:39 — REGNUM Сегодня, 13 сентября 2020 года, в решающий день единого голосования, в Алтайском крае пройдут дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района города Барнаула), № 31 (город Бийск) и выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня. Как сообщает краевой избирком, все участки открылись ровно в 08:00, нарушений нет.

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Основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут в Славгороде (выборы депутатов Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края) и ЗАТО Сибирский (выборы депутатов Совета депутатов городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края). Также в режиме основных выборов будут избраны депутаты в 25 сельских поселениях на территории 17 муниципальных районов Алтайского края.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут городе Заринске, Бурлинском, Ключевском, Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, Третьяковском районах. Кроме того, дополнительные выборы депутатов состоятся в 33 сельских и городских поселениях.

По итогам голосования 13 сентября 2020 года замещению будут подлежать три депутатских мандата Алтайского краевого законодательного Собрания, 371 депутатский мандат представительных органов муниципальных образований и должности 28 глав сельских поселений.

В подготовке и проведении выборов задействовано 328 участковых избирательных комиссий из 1779 УИК, образованных в регионе. Дополнительные выборы депутатов краевого парламента по трем округам пройдут на 146 избирательных участках.