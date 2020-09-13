Петропавловск-Камчатский, , 04:35 — REGNUM В Камчатском крае в единый день голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей на 12:00 по местному времени (03:00 мск) составила 29,18%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полностью завершилось голосование на досрочных выборах губернатора Камчатки на судовом участке Петропавловска-Камчатского, здесь явка составила 99,53%.

Высокую явку показывает Пенжинский район края — на 10:00 участие в голосовании приняли 73,81% избирателей. В столице региона — Петропавловске-Камчатском — на 10:00 явка составляла 19,99%.

Как сообщало ИА REGNUM, первым в России единый день голосования стартовал на Камчатке. В крае в 08:00 по местному времени 13 сентября (23:00 мск 12 сентября) начался основной день голосования на досрочных выборах губернатора региона.