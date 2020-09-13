Иркутск, , 04:13 — REGNUM Иркутская область, где проходят досрочные выборы губернатора, стала лидером среди регионов по числу предвыборных фейков. Некоторые из них ЦИК РФ и областная избирательная комиссия уже опровергли, а председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич опубликовал в своем телеграм-канале расследование по дискредитации одного из кандидатов.

Утверждение о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора Кобзева Цитата из сообщества «Борщ»

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"Похоже, что штаб иркутского кандидата Щапова проводит кампанию по дискредитации врио губернатора Кобзева», — отмечает Малькевич. Основанием для таких подозрений стало публикация в группе «Подслушано Свердловский| г. Иркутск» информации о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора Кобзева (уже удалена — ИА REGNUM). «При этом львиная доля охвата (83 тысячи просмотров) была обеспечена за счет репоста в крупном федеральном паблике «Борщ». Таким образом, большинство людей, которые увидели данный пост, были не из Иркутской области», — пишет общественник.

При изучении контента оказалось, что в группе-первоисточнике из Иркутской области зафиксирована относительно невысокая его доля по политической тематике.

«Кроме того, очевидна ангажированность администрации сообщества и поддержка владельцами паблика кандидата на пост губернатора области М. Щапова. Деятельность врио губернатора Кобзева же освещается только в негативном контексте», — сказано в расследовании.

Так выглядит типичный пост с критикой Кобзева Цитата из группы «Подслушано Свердловский| г. Иркутск»

Так выглядит типичная публикация о кандидате от КПРФ Щапове. Посты о нем носят выраженною позитивную тональность — пишет Александр Малькевич Цитата из группы «Подслушано Свердловский| г. Иркутск»

Привлекает внимание аккаунт, с которого распространился фейк о якобы скупке голосов за Кобзева.

«У данного пользователя с ником «Тимур Захаров» указана дата рождения 23 января. Однако его цифровой ID Вконтакте 477 499 716 пробивается дважды, с днем рождения 5 марта. В данном списке пользователей указан «Никита Польщик», и именно так, очевидно, и назывался аккаунт «Тимур Захаров» до переименования. Так, покупка ботов «Вконтакте» и изменение их имени является стандартной технологией для последующего использования в серых схемах. В кэше мэйл.ру сохранились данные о том, что ID 477 499 716 принадлежит как раз Никите Польщику из Красноярска.

Цифровой ID Вконтакте пользователя с ником «Тимур Захаров» Цитаты из ВКонтакте

При введении запроса «Никита Польщик» с цифровым айди аккаунта «Тимур Захаров» в кэше Яндекса обнаруживается ссылка на оригинальный закешированный аккаунт Никиты Польщика. Скриншот кэшированного аккаунта Никиты Польщика, который на данный момент без кэша открывается как Тимур Захаров, что свидетельствует о покупке и перебивке аккаунта для вброса», — сказано в расследовании, опубликованном Александом Малькевичем.

Айди аккаунта «Тимур Захаров» в кэше Яндекса Цитата из Яндекса

Скриншот кэшированного аккаунта Никиты Польщика Цитата ВКонтакте

Также общественники выяснили, что ещё 15 июля у пользователя с ником «Тимур Захаров» стоял город проживания «Санкт-Петербург». «Скорее всего «Иркутск» был поставлен в августе или сентябре 2020 года, что говорит о специальной подготовке данного бота для вброса в пользу КПРФ», — сказано в расследовании.

Страница пользователя с ником «Тимур Захаров» Цитата ВКонтакте

«Таким образом, публикация является фейковой и распространялась с привлечением купленного перебитого взломанного аккаунта, что доказывает проведение иркутскими коммунистами дорогостоящей дискредитационной кампании против кандидата на должность губернатора Иркутской области И. И. Кобзева», — делает вывод общественник.

По его словам, расходы на дискредитацию врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева с учётом дорогостоящей рекламы у блогеров-миллионников, в том числе на YouTube-канале Караулова и в одних из самых крупных пабликов — «Борще» и «Лепре», составляют миллионы рублей ежедневно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах главы региона проходит 11−13 сентября. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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