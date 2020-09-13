Бейрут, , 03:58 — REGNUM Ливанское движение «Хезболла» назвало договорённости властей Бахрейна и ОАЭ с Израилем о нормализации отношений «ударом в спину», за которое последует возмездие. Об этом говорится в распространённом 12 сентября заявлении пресс-службы движения.

«Силы сопротивления ответят на предательство режимов, которые нанесли удар в спину палестинскому народу и пошли на примирение с Израилем», — говорится в документе в отношении шага, который «не имеет никаких оправданий».

По мнению авторов заявления, «свободные арабские и исламские народы поддерживают право палестинцев на освобождение своей земли и отвергают нормализацию и сотрудничество с Израилем».

Напомним, 15 сентября в Вашингтоне состоится церемония подписания договора о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. На встрече лидеров стран будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Бахрейна и Израиля Абдель Латиф аз-Заяни и Габи Ашкенази подтвердили свои намерения на укрепление двусторонних отношений на благо мира и стабильности в регионе.

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