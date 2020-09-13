Владимир, , 08:15 — REGNUM Во Владимирской области 13 сентября проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований сообщает ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Всего в регионе проходит 71 избирательная кампания, в том числе выборы Совета народных депутатов 28-го созыва. На 779 мандатов претендуют 2202 кандидата: 215 — самовыдвиженцы и 1987 — кандидаты, выдвинутые от 12 политических партий.

На территории области работают 590 избирательных участков.

Читайте развитие сюжета: Во Владимире явка избирателей приблизилась к 10%