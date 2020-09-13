Иркутск, , 03:11 — REGNUM В Иркутской области, где выбирают губернатора, в первый день голосования, 11 сентября, со своим выбором определились 151 195 избирателей. Такие данные сообщает областной избирком.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Напомним, голосование на выборах главы региона проходит 11−13 сентября. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Проведением выборов занимаются 1 927 участковых комиссий (УИК), режим их работы с 8 утра до 8 часов вечера.

У избирателей при наличии уважительной причины есть возможность пригласить комиссию на дом. Для этого необходимо подать заявление в свою УИК до 14 часов 13 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

Читайте также: Избирком Приангарья опроверг факт голосования на багажнике машины