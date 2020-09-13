Курск, , 08:06 — REGNUM В Курской области в 8:00 начали работу 830 избирательных участков, сообщает ИА REGNUM.

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В в регионе проходят 147 избирательных кампаний. На 631 участке проходит голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110. Также проходят дополнительные выборы депутата Курского городского собрания по одномандатному избирательному округу № 5, а также основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

На 1264 вакантных мандата претендуют более двух тысяч зарегистрированных кандидатов. В списках избирателей — более 500 тысяч человек.

Технические средства для голосования и подсчета голосов избирателей будут применяться на 110 избирательных участках в Железнодорожном и Сеймском округах города Курска, на восьми участках в Курском районе и на десяти участках в городе Щигры.