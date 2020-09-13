Иркутск, , 03:05 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 13 сентября, наступил основной день голосования по выборам губернатора. В 08:00 открылись избирательные участки. Как сообщает пресс-служба областного избиркома, всего, по данным на 1 июля 2020 года, в регионе зарегистрировано 1 857 646 избирателей.

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Как пояснил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, все участковые комиссии приступили к работе. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований всех участников голосования, организаторов выборов обеспечат средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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