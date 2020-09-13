Астрахань, , 08:07 — REGNUM В Астраханской области с 8:00 начали работу 222 избирательных участка в областном центре и Наримановском районе, сообщает ИА REGNUM.

Голосование. Астраханская область Astrakhan.izbirkom.ru

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В Астрахани проходят выборы депутатов городской думы седьмого созыва, в Наримановском районе — дополнительные выборы депутата областной думы по одномандатному избирательному округу № 12. В Наримановском районе кроме избирательных участков местные жители могут проголосовать на придомовых территориях.

Также в регионе проходят выборы глав и депутатов муниципальных образований в десяти районах — всего 34 избирательных кампании. Принять в них участие могут 503 тыс. 157 избирателей. Всего по итогам единого дня голосования будут замещены 18 мандатов глав муниципальных образований и 94 мандата депутатов представительных органов.