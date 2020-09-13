Липецк, , 08:08 — REGNUM В Липецке проходят выборы депутатов шестого созыва городского совета, сообщает ИА REGNUM. На 36 мандатов претендуют 196 кандидатов.

На избирательном участке. Липецкая область Lipetsk.izbirkom.ru

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В областном центре открыты 215 избирательных участков. 160 из них оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней. КОИБы установили на самых крупных избирательных участках, где сконцентрированы 80% избирателей областного центра. .

Также проголосовать можно, не выходя из дома. Для этого в участковую избирательную комиссию нужно подать заявку не позже 14:00 13 сентября.

Досрочное голосование проводилось 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00 во всех избирательных участках.