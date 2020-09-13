Липецк, 13 сентября 2020, 08:08 — REGNUM В Липецке проходят выборы депутатов шестого созыва городского совета, сообщает ИА REGNUM. На 36 мандатов претендуют 196 кандидатов.

На избирательном участке. Липецкая область
На избирательном участке. Липецкая область
Lipetsk.izbirkom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

В областном центре открыты 215 избирательных участков. 160 из них оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней. КОИБы установили на самых крупных избирательных участках, где сконцентрированы 80% избирателей областного центра. .

Также проголосовать можно, не выходя из дома. Для этого в участковую избирательную комиссию нужно подать заявку не позже 14:00 13 сентября.

Досрочное голосование проводилось 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00 во всех избирательных участках.