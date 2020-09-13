Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Соглашение, обеспечивающее консульских работников дополнительными привилегиями и иммунитетом, подписали США и ОАЭ. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«США и ОАЭ подписали расширенное соглашение о консульских привилегиях и иммунитете, которое обеспечит консульских сотрудников усиленной защитой во время работы с гражданами своих стран», — говорится в заявлении. В нём также отмечается, что такая договорённость даст консульскому персоналу больше возможностей по обеспечению национальных интересов и интересов граждан.

Напомним, 15 сентября в Вашингтоне состоится церемония подписания договора о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. На встрече лидеров стран будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Израилем и рядом арабских стран о нормализации отношений также будет иметь позитивный эффект и в ситуации с Ираном.

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