Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что все прошедшие недавно выборы с использованием голосования по почте оканчивались катастрофой. Об этом он 12 сентября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Незапрашиваемая почта с бюллетенями для голосования — главная угроза нашей демократии, и демократы это знают. Почти все недавние выборы с использованием этой системы, даже несмотря на то, что они были намного меньше и с гораздо меньшим числом бюллетеней, закончились катастрофой. Большое число пропавших бюллетеней и мошенничество» , — написал Трамп. Дональд Трамп , — написал Трамп.

Напомним, действующий глава Белого дома неоднократно критиковал почтовый вариант голосования на президентских выборах, на котором настаивают демократы из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. По мнению американского президента, Демпартия хочет, манипулируя почтовым голосованием, лишить граждан США «справедливых и свободных выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти заявил, что борьба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с голосованием на выборах главы государства по почте может в итоге навредить Республиканской партии.

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