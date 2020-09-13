Москва, , 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Первыми в стране открылись избирательные участки в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Всего в текущем году выборами различных уровней охвачены 83 субъекта РФ. По итогам более девяти тысяч избирательных кампаний в стране должны быть замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Граждане страны в единый день голосования будут избирать руководителей субъектов РФ, мэров городов, членов законодательных собраний, а также депутатов городской Думы и представительных органов власти муниципальных образований. Дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарии.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на выборы были выдвинуты около 171 тыс. кандидатур, из них 130 тыс. кандидатов представляют 36 различных политических партий, а 40 тыс. принимают участие в кампании в порядке самовыдвижения. В России открыто более 56 тыс. избирательных участков, дополнительно оборудовано ещё 592 временных участка. В 54 субъектах РФ на избирательных участках организовано видеонаблюдение. ЦИК в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предпринял ряд серьёзных мер санитарно-эпидемиологической защиты населения на всех участках для голосования в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ходе досрочного голосования перед единым днём голосования в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Избирательная кампания в России проходит спокойно — ЦИК