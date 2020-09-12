Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях и обвиненного в убийстве охранника в городе Шираз борца Навида Афкари.

«Казнь иранским режимом Навида Афкари ужасна и жестока, мы это осуждаем. Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство», — написал Помпео в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летнего борца обвинили в создании группы противников официальной власти в Иране, а также в убийстве охранника во время массовых акций протеста в 2018 году. За борца вступился ряд международных организаций, в том числе Amnesty International.

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