Минск, , 22:43 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие западным странам, осуществляют усиленные полёты и ведут разведку вдоль границ Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 12 сентября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после совещания у главы государства Александра Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

»Нас (Белоруссию) не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей госграницы», — сказал Хренин.

Министр обороны Белоруссии также отметил, что на сопредельной территории происходит движение войск Североатлантического альянса в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость». В частности, сказал Хренин, на полигон Пабраде в Литве, который расположен в 15 км от белорусской границы, в настоящее время происходит переброска второго танкового батальона 69-го танкового полка США.

При этом он добавил, что весной текущего года у военных НАТО было точно такое же мероприятие.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября глава Белоруссии Александр Лукашенко провел с сотрудниками силовых ведомств совещание.

Читайте также: Лукашенко проводит совещание с сотрудниками силовых ведомств