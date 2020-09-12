Москва, , 22:27 — REGNUM В России досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября проходит спокойно и организованно. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По её словам, текущая кампания «невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после голосования по поправкам к Конституции».

«Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены координационного совета Общественной палаты России по контролю за выборами рассказали на брифинге о результатах проверки сообщений о нарушениях, поступивших в рамках досрочного голосования на Едином дне голосования за сегодня, 12 сентября.

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