Москва, , 22:11 — REGNUM Два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов, на отдельных этапах самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

Уточняется, что полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Национальном центре управления обороной России сообщили, что истребители стран НАТО сопровождали российские самолёты над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов.

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