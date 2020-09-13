Салехард, , 06:03 — REGNUM На Ямале 13 сентября с 8:00 по местному времени (6:00 мск) стартовал финальный день голосования за кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Открылись 215 избирательных участков, сообщает избирком ЯНАО.

Правом голосования наделены свыше 363 тысяч ямальцев. Напомним, выборы в региональный парламент идут три дня — с 11 по 13 сентября 2020 года.

Помимо этого, в единый день голосования в 10 муниципальных образованиях ЯНАО пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в двух поселениях выберут сельских глав.

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