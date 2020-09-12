Вашингтон, , 21:24 — REGNUM 14 сентября в Калифорнию прибудет президент США Дональд Трамп. Об этом 12 сентября сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на странице в соцсети Twitter.

«Трамп отправится в Калифорнию, где заслушает доклад о ситуации с лесными пожарами в штате», — написал он.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в западной части США общее количество погибших в результате природных пожаров выросло до 23 человек.

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