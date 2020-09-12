Донецк, , 21:19 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят инженерные работы на своих позициях у линии соприкосновения вблизи поселка Шумы под Горловкой. Об этом 12 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 16:35 со стороны ВСУ в очередной раз зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ вблизи поселка Шумы», — цитирует заявление представительства Донецкое агентство новостей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в ходе внеочередного заседания Трёхсторонней контактной группы была достигнута договорённость о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Однако в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что украинская сторона в последний момент выдвинула невыполнимые требования, а также не дала согласия на осмотр территории, на которой, собственно, располагаются незаконно возведённые укрепления ВСУ, чем сорвала осмотр позиций украинских военных.

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