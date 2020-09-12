Минск, , 21:00 — REGNUM Белорусские войска после учений в районе Гродно возвращены в места постоянной дислокации, заявил 12 сентября министр обороны республики Виктор Хренин.

«Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свёрнут», — сказал Хренин.

Министр добавил, что минобороны продолжает «адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хренин заявил, что министерство обороны Белоруссии зафиксировало переброску бронетанковой части США на полигон в 15 км от границы республики. Авиаразведка из-за рубежа усиленно следит за мероприятиями в стране, уточнил он.

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