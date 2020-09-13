Ханты-Мансийск, , 06:03 — REGNUM В Югре в основной день голосования 13 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 98 избирательных участков. На территории автономного округа пройдут 13 избирательных кампаний, сообщает избирком ХМАО.

Это кампании по выборам глав городских и сельских поселений — в Сытомино, Лямина, Мулымья, Сорум, Малый Атлым, Советский. И выборы депутатов в думы Белоярского района, в Покачах, Мегионе, Радужном, довыборы в Нефтеюганске и Когалыме.

Более 131 тысячи югорчан, или 11,5% от общего количества избирателей ХМАО могут принять участие в выборах.