Манама, , 20:43 — REGNUM Министры иностранных дел Бахрейна и Израиля Абдель Латиф аз-Заяни и Габи Ашкенази подтвердили свои намерения на укрепление двусторонних отношений на благо мира и стабильности в регионе. Об этом 12 сентября сообщает Al Arabiya со ссылкой на МИД Бахрейна.

«Cоглашение с Израилем — это историческое и смелое решение. Развитие наших отношений поспособствует стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Бахрейн решил присоединиться к соглашению Израиля с ОАЭ о полной нормализации отношений. Бахрейн планирует также заключить дипломатические отношения с Израилем.

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