Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Для США может обернуться колоссальными потерями «будущая война», так как вооруженным силам страны будет противостоять сопоставимая по мощи держава. Об этом, как передает портал Defense News, сообщил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун в своем докладе «Ускорить изменения или проиграть».

По его мнению, США, в случае полномасштабной войны, придется столкнуться с риском масштабных потерь, так как конфликт не будет разворачиваться вдали от берегов страны. Он считает, что будущий конфликт по рисками для нации будет напоминать то, что происходило со страной во время Второй мировой войны.

«Нужно быть готовыми», — цитирует Брауна портал.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2020 г. сенат Конгресса США единогласно утвердил на должность начальника штаба ВВС США кандидатуру афроамериканца Чарльза Брауна.

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