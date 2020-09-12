Рамалла , , 20:25 — REGNUM Власти Палестины отозвали своего посла из Бахрейна. Об этом 12 сентября передает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что это связано с решением Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября советник спикера Меджлиса Ирана по международным делам назвал предательством палестинцев и «дела ислама» соглашение между Израилем и Бахрейном. Иранский политик также назвал подобные действия неосмотрительными.

Читайте также: В Иране осудили соглашение Израиля с Бахрейном