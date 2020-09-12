Рамалла , 12 сентября 2020, 20:25 — REGNUM Власти Палестины отозвали своего посла из Бахрейна. Об этом 12 сентября передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что это связано с решением Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября советник спикера Меджлиса Ирана по международным делам назвал предательством палестинцев и «дела ислама» соглашение между Израилем и Бахрейном. Иранский политик также назвал подобные действия неосмотрительными.
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