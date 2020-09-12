Минск, , 20:19 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии зафиксировало переброску бронетанковой части США на полигон в 15 км от границы. Об этом 12 сентября заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, авиаразведка из-за рубежа усиленно следит за мероприятиями в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хренин заявил, что количество проводимых Североатлантическим альянсом военных учений у границ Белоруссии в последние годы увеличилось пятикратно.

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