Элиста, , 08:01 — REGNUM В Республике Калмыкия стартовали выборы депутатов собрания депутатов представительных органов районных и сельских муниципальных образований республики, сообщили ИА REGNUM в избиркоме Калмыкии.

В единый день голосования, 13 сентября, с 8:00 до 20:00 мск в республике будут открыты 125 избирательных участков. Жители Калмыкии выберут 1 тыс. 108 депутатов в 125 муниципальных образованиях республики и одного главу сельского муниципалитета.

В 13 районах выборы пройдут по пропорциональной и смешанной мажоритарно-пропорциональной системах, в двух городских поселениях — Городовиковск и Лагань — по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, в 110 сельских муниципальных образованиях по мажоритарной системе по многомандатным избирательным округам.

Кроме того, в Бага-Чоносовском СМО Целинного района проходят выборы главы сельского муниципального образования.