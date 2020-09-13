Тюмень, , 06:01 — REGNUM В Тюменской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 815 избирательных участков. Сегодня тюменцы изберут 2307 депутатов различного уровня, сообщает региональный избирком.

Пройдут довыборы на один мандат в Тюменскую областную думу. И ещё 266 избирательных кампаний: выборы Тобольской, Ишимской, Заводоуковской городских дум, представительных органов Тюменского, Уватского, Ишимского, Вагайского муниципальных районов, а также 258 сельских поселений.

Право принять участие выборах имеют 622 772 жителей Тюменской области.