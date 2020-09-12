Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM В Нижнем Новгороде наблюдатель от партии «Яблоко» попыталась прорваться на участок голосования до начала его работы. Об этом 12 сентября сообщил член Общественной палаты региона Евгений Семёнов.

По его словам, наблюдатель пришла раньше и требовала впустить её в помещение для голосования. Когда у неё не получилось добиться своего, она устроила скандал.

Видео с инцидентом опубликовали пользователи сети, указав, что работа комиссии якобы уже началась, а наблюдателя не пускают. При этом на видео слышно, как охранник говорит женщине, что избирательный участок ещё закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены координационного совета Общественной палаты России по контролю за выборами рассказали на брифинге о результатах проверки сообщений о нарушениях, поступивших в рамках досрочного голосования на Едином дне голосования за сегодня, 12 сентября.

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