Минск, , 19:41 — REGNUM О том, целесообразно ли держать у западной границы Белоруссии дополнительные силы, должно решить руководство минобороны страны. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 12 сентября глава государства Александр Лукашенко, который провел традиционное совещание с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии.

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«Первый вопрос — о ситуации на западной границе, — сказал Лукашенко. — Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба».

По его словам, белорусская сторона долгое время не может без необходимости «держать Вооруженные силы в таком количестве» на западной границе. Он отметил, что если войска Североатлантического альянса завершили учения в Польше и Литве, белорусской стороне «следует адекватно на это реагировать».

Однако, Лукашенко добавил, что если обстановка остается сложной на западной границе, то необходимо рассмотреть «предложения, как мы будем реагировать в связи с этим».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко она не располагает.

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