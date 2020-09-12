Москва, , 19:21 — REGNUM Члены координационного совета Общественной палаты России по контролю за выборами рассказали на брифинге о результатах проверки сообщений о нарушениях, поступивших в рамках досрочного голосования на Едином дне голосования за сегодня, 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам председателя координационного совета ОП по контролю за выборами Максима Григорьева, в Ульяновской области прошла массовая рассылка смс-сообщений с призывом голосовать за одного из кандидатов.

Он уточнил, что пока неизвестно, делают это конкуренты или это случай «черного пиара», но очевидно, что на лицо — достаточно грубое нарушение.

В Новороссийске на избирательном участке №3738 произошла провокация. Так, в сети было опубликовано видео, на котором видно, как к урне подбегает молодой человек и вбрасывает туда листы. Позже выяснилось, что неизвестный вбросил в урну для голосования чистые листы, а не бюллетени. Данный ящик с бюллетенями был опечатан.

В Рязанской области якобы был зафиксирован факт массового голосования. На участок начали приходить группы курсантов, которых якобы принуждали к голосованию, однако факт принуждения не подтвердился. С учётом специфики учебного заведения, санитарно-эпидемической обстановки, прибытие курсантов небольшими группами было понятно и логично.

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