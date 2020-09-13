Челябинск, , 06:05 — REGNUM В Челябинской области в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись избирательные участки. Начался основной день выборов в Заксобрание региона и в муниципальные органы власти.

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Всего работу начал 2321 избирательный участок. Из них 18 созданы в местах временного пребывания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проводится 111−13 сентября. За первый день проголосовали 9,41% избирателей или 245 145.