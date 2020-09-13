Курган, , 06:00 — REGNUM В Курганской области в 8:00 (6:00 мск) стартовал единый день голосования. Открылись 964 избирательных участков. Об этом сообщает избирком Зауралья.

Всего на территории Курганской области 13 сентября состоятся 39 избирательных кампаний, самые крупные — выборы депутатов Курганской областной думы. Кроме того, пройдут выборы состава Шадринской городской думы, 21 избирательная кампания по выборам депутатов районных дум, 11 кампаний по выборам депутатов сельских дум, а также выборы пяти глав сельских поселений.

На выборах депутатов Курганской областной думы на 34 мандата зарегистрированы 356 кандидата.

Выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва проходят в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Будут работать цифровые избирательные участки, система «Мобильный избиратель». Проголосовать за кандидатов в региональный парламент имеют право более 690,5 тыс. жителей Зауралья.