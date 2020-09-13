Оренбург, , 06:03 — REGNUM В Оренбургской области в единый день голосования, 13 сентября, завершается 461 избирательная кампания. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) открыто 1 716 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В регионе выбирают депутатов муниципальных образований, в том числе в горсовет Оренбурга, а также завершаются дополнительные выборы в Законодательное собрание региона по округу № 13. В Оренбуржье замещается 4 354 депутатских мандата, из них 3 567 — в сельсоветах.

В регионе регистрацию прошли 7 448 кандидатов в депутаты: 1 948 самовыдвиженцев и 5 386 представителей партий.