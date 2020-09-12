Москва, , 18:43 — REGNUM МИД России призвал руководство американской компании Apple не идти на поводу у властей Украины и не удалять приложения российских СМИ из украинского сегмента App Store. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, то российское внешнеполитическое ведомство расценило требование Службы безопасности Украины к Apple удалить приложения ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики Киева в отношении СМИ.

В МИД России призвали администрацию Apple не идти на поводу Киева и не предпринимать действий, которые «фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчик магазина приложений App Store американская корпорация Apple Inc. уведомила ВГТРК, что его приложения будут недоступны на Украине.

Отмечалось, что приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и Вести.Ru изъяты из каталога App Store на территории Украины по требованию СБУ.

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