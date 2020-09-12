Токио, , 18:50 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно вышел за рамки официальной позиции правительства, назвав Китай «угрозой национальной безопасности» Японии. Об этом 12 сентября сообщает газета The Asahi Shimbun.

«Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением», — заявил Коно.

Он сделал это заявление на онлайн-мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS) и посвященном 60-летию союза Японии и США 9 сентября.

В Стратегии национальной безопасности Японии, утвержденной правительством в 2013 году, слово «угроза» использовалось только в отношении Северной Кореи. Официально Япония выражала лишь «обеспокоенность» по поводу различных шагов, предпринимаемых Китаем, и «ожидание», что Пекин будет соблюдать международные нормы.

Правительство Японии рассматривает возможность пересмотреть Стратегию национальной безопасности в следующем году. Основной причиной станет агрессивная позиция Китая в регионе.

Напомним, правительство Японии неоднократно выражало обеспокоенность по поводу действий военного характера, предпринимаемых Китаем в Южно-Китайском море и других регионах, однако ранее не классифицировала такие действия как «угрозу».