Орел, , 08:05 — REGNUM 138 избирательных участка открылись в Орловской области в 08:00 13 сентября в единый день голосования, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

17 избирательных кампаний проходят на территории 10 муниципальных районов Орловской области — Болховского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Краснозоренского, Ливенского, Новосильского, Орловского, Покровского, Хотынецкого, а также в Орле. Избирателям предстоит определить 55 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самыми масштабными станут выборы в городе Орле, где будут распределены 38 мандатов (10 мандатов — по пропорциональной системе, 28 — по мажоритарной системе) в новый состав Орловского горсовета. На места в горсовете претендуют 419 кандидатов, в том числе 283 кандидата в составе списков кандидатов по единому округу, 136 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

В списки избирателей, переданные в участковые избирательные комиссии, включено 253 552 избирателя. Отметим, что голосование в этом году проводится в течение трёх дней. Избиратели в Орде имели возможность проголосовать 11 и 12 сентября.