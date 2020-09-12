Белград, , 18:45 — REGNUM Инвестиционный климат в Сербии сильно улучшился за последние годы, страна добилась значительного прогресса. Об этом, как передает сербское новостное агентство Политика, говорится в докладе государственного департамента США, который регулярно составляется для оценки 165 иностранных рынков с целью помочь американским компаниям принимать бизнес-решения.

В докладе отмечается, что улучшение инвестиционного климата в Сербии основывается на макроэкономических реформах, большей финансовой стабильности, улучшенной фискальной дисциплине и процессе вступления в ЕС, что является стимулом для правовых изменений, которые улучшают бизнес-среду.

Тем не менее, правительство Сербии успешно завершило трехлетнюю договоренность Stand-By МВФ и выполнило все свои финансовые цели на 2018 год. Отмечается, что Сербия продвинулась на четыре места в списке инвестиционного климата, согласно Всемирному банку, и в настоящее время находится на 44 месте.

В Госдепе США также указали, что важным приоритетом для правительства Сербии является дальнейшее привлечение иностранных инвестиций.