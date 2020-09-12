Москва, , 18:20 — REGNUM Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение Союза архитекторов России объявить конкурс на лучшее использование мавзолея Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Возложение цветов к мавзолею В.И. Ленина Ольга Шматова © ИА Красная Весна

«Это очередная грязная провокация людей, ничего общего не имеющих ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой, которым бы позавидовали «архитекторы перестройки»!» — заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что ничего, кроме презрения, у него эти пляски вокруг Мавзолея вызвать не могут.

«Речь ведь идет не о каком-то архитектурном сооружении. Речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков», — указал коммунист.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.