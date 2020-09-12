Минск, , 17:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с сотрудниками силовых ведомств, сообщает 12 сентября «Sputnik Беларусь».

Александр Лукашенко и силовики President.gov.by

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«Прямо сейчас. Во Дворце независимости совещание с силовиками. Кстати, президент без галстука. Суббота же», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске сегодня, 12 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали двух журналистов телеканала Belsat (корреспондент и оператор).

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