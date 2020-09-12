Новосибирск, , 17:41 — REGNUM Сообщения ряда СМИ о единичных случаях нарушения на выборах в Новосибирской области являются провокацией. Об этом 12 сентября заявил представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

По его словам, юристы рассмотрели каждое обращение и не обнаружили угрозы легитимности выборов.

В некоторых случаях комиссия принимала решение о признании недействительными бюллетеней, в некоторых сейчас разбирают правоохранители, уточнил он телеканалу «Вести Новосибирск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева сообщила, что процесс голосования на выборах депутатов Новосибирской области проходит без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм.

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