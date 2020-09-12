Москва, , 17:37 — REGNUM Возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посмотрим, какие будут новые санкции (со стороны Запада), — сказал Лавров. — Мы (власти РФ), конечно же, отреагируем».

Дипломат добавил, что без ответа такие действия Запада оставлять нельзя, так как принцип взаимности «никто не отменял».

Напомним, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV заявил, что ввести жесткие санкции против Москвы необходимо Западу.

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