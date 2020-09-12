Токио, , 17:55 — REGNUM Правительство Японии приняло решение разрешить въезд в страну для иностранных спортсменов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает 12 сентября информационное агентство Jiji Press.

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Определенные группы спортсменов смогут пребывать в Японии при условии, что они будут участвовать во внутренних соревнованиях по олимпийским видам спорта, чтобы поднять планку для японских спортсменов. Этим правительство надеется повысить уровень подготовки собственных атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в следующем году.

Допущены будут только первоклассные игроки в баскетбол, волейбол, настольный теннис, гольф и регби. Они должны будут принять участие в японских национальных чемпионатах, первые из которых начинаются уже в октябре.

Иностранные спортсмены должны будут сдать тест на коронавирус перед отъездом из своей страны и по прибытии в Японию. Кроме того, они должны будут соблюсти 14-дневный карантин и предоставить план своего передвижения по Японии.