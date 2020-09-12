Новосибирск, , 17:14 — REGNUM Выборы не помешают учебе в новосибирских школах. Учебный процесс продолжится уже 14 сентября. Об этом сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России», заместитель председателя Общественной палаты области Елена Потеряева.

На избирательном участке. Новосибирск Nso.ru

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«Все беспокойства по поводу того, что размещение избирательных участков в школах как-то навредит учебному процессу, или хуже того — представит угрозу для здоровья школьников, не обоснованы, — подчеркнула Потеряева. — Со своей стороны, не только администрация учебного заведения, но и общественные наблюдатели проконтролируют, чтобы выборы не помешали школьникам получать знания и учебные заведения вновь открылись 14 сентября».

Она уточнила, что школы продолжат свою работу после тщательной санитарной обработки и поэтому дополнительных рисков для здоровья школьников нет.

Напомним, новосибирских школьников отправили на дополнительные выходные из-за выборов — во многих учебных заведения размещены избирательные участки.

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