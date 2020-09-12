Новосибирск, , 17:02 — REGNUM Процесс голосования на выборах депутатов Новосибирской области проходит без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщила председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева.

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По словам заместителя председателя Общественной палаты области Елены Потеряевой, которая сегодня, 12 сентября, побывала в студии «Вести Новосибирск», среди выявленных нарушений общественными наблюдателями были следующие: рядом с УИКом на поребриках наклеены агитационные плакаты, избиратель поставила подпись за один бюллетень, а получила три и многое другое.

В ОП РФ уточнили, что на помощь в решении проблем и консультирования приходили сотрудники УИКа, штаб видеонаблюдения и ситуационный штаб.

Напомним, что в Новосибирской области завершился второй день голосования на выборах депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания региона.