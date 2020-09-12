Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM В Ростовской области на избирательном участке №539 (город Гуково) проверка показала, что в ходе проведения первого дня голосования были допущены нарушения. В связи с этим «достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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«Так как нарушения являются неустранимыми, бюллетени признаны недействительными. Председателю участковой комиссии указано на необходимость строго соблюдать требования законодательства при проведении голосования», — говорится в сообщении.

Сегодня, 12 сентября, работа участка №539 продолжена в штатном режиме. Всего в Ростовской области открыто 2 тыс. 610 избирательных участков. Они работают с 8:00 до 20:00 мск.