Новосибирск, , 16:49 — REGNUM В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали 151 643 избирателя (7,06%). Из них в городе Новосибирске — 44 071 избиратель (3,71%). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

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"На выборах совета депутатов города Новосибирска 11 сентября проголосовали 42 811 избирателей (3,60%)», — уточнили в избиркоме региона.

До 8 сентября заявлений о голосовании по месту нахождения подали более 20 тысяч новосибирских избирателей: через ТИК — 2 906 человек; через УИК — 7 235 человек; через МФЦ — 126 человек; через «Госуслуги» — 9 928 человек.

Всего для голосования на цифровых участках избиратели региона подали 474 заявления.

Отметим, что на выборах в Новосибирской области с 11 по 13 сентября (с 8:00 до 20:00) работают 2008 избирательных участков.